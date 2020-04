SIMPSONOVI PREDVIDELI DA ĆE CENA NAFTE PASTI NA NULA DOLARA! Poznata serija ponovo postala GORUĆA TEMA u svetskoj javnosti (VIDEO)

Još jedno predviđanje ispostavilo se kao ispravno. Simpsonovi su "predvideli" da će se cena nafte srušiti na 0 dolar za barel.

Posle predviđanja da će Donlad Tramp postati predsednik SAD, ili onog oko pojave virusa nalik koroni, poslednje u nizu, da će nafta pasti na nula dolara, emitovano je u 31. sezoni popularne serije.

The simpsons on course for another prediction 👀😂 #OilCrash pic.twitter.com/848gIhi5bv