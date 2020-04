DANAS JE DAN PLANETE ZEMLJE! Gutereš: Države treba da podrže zelene politike (VIDEO)

Gutereš je povodom 50. godišnjice Dana planete Zemlje, pozvao vlade da uskrate finansijsku pomoć onim industrijama koje zapravo uništavaju planetu, prenosi Rojters.

"Ovaj dan planete Zemlje sve oči su uprte ka pandemiji virusa Kovid-19, što je najveći test za svet od Drugog svetskog rata. Međutim, postoji i druga dublja i važnija situacija - ekološka kriza planete koja je u toku", naveo je Gutereš u saopštenju.

The #COVID19 crisis is an unprecedented wake-up call.



We need to turn the recovery into a real opportunity to build a better future.



On this #EarthDay, join me in demanding a healthy and resilient future for people & planet. pic.twitter.com/tVvTpiRrEf