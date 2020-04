Lopov razvalio nekoliko vrata i prošao kroz više nivoa zaštite - OBJAVLJEN SNIMAK KRAĐE SLIKE ČUVENOG VAN GOGA! (VIDEO)

Holandska emisija koja se bavi rešavanjem stvarnih zločina objavila je snimak na kojem se vidi kako lopov maljem razbija ojačana staklena vrata muzeja tokom ranih jutarnjih sati 30. marta.

The thief can be seen in security footage hurrying through the museum gift shop with a Vincent van Gogh painting tucked under his right arm and the sledgehammer in his left hand. https://t.co/K69eLYOYdz