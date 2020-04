RODITELJI ZABRINUTI! Društvenim mrežama širi se TREND u kojem DECA GLUME DA UMIRU PRED KAMERAMA! (VIDEO)

Šablon je sledeći: Napadu (nalik na epileptični napad) prethodi dramatična najava poput: "Snimila sam sebe sinoć kako doživljavam napad" ili "Dijego je upravo imao napad i preminuo je....žao mi je što moram to ovako da vam saopštim". Zatim sledi snimak na kojem se vidi kako se korisnik TikToka hvata za glavu ili grudi, neretko pada na pod i glumi da je umro. Zatim odjednom, uz taktove muzike počinje da igra ili tverkuje.

Iako ima onih kojima je ovo smešno, čini se da većina (očekivano) ne odobrava ovakvo ismevanje bolesti. Posebno su zabrinuti roditelji, jer većinu korisnika TikToka-a čine tinejdžeri

- Sa ovim se ne treba šaliti. To se zaista dešava ljudima - jedan je od komentara.

The #skullbreakerchallenge which is currently trending on #tiktok is fatal. Please pay attention to our kids. pic.twitter.com/SQi9RPpk6j