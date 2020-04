SATELITSKI SNIMCI UOČILI VOZ KIM DŽONG UNA: Evo gde je primećen i šta to znači (FOTO)

Projekat monitoringa, 38 Sever, u svom izveštaju navodi da je voz bio parkiran na stanici u Vonsanu 21. i 23. aprila Iako je grupa rekla da je to verovatno bio Kimov voz, nije utvrđeno da li je on bio u Vonsanu, prenosi Rojters.

- Lokacija voza ne dokazuje gde se severnokorejski vođa nalazi niti govori o njegovom zdravstvenom stanju, ali daje težinu izveštajima da Kim boravi u elitnom području na istočnoj obali zemlje - stoji u izveštaju.

Ovim su nastavljene spekulacije o stanju severnokorejskog lidera, nakon što su pojedini svetski mediji preneli da je on u veoma teškom stanju, neki čak i da bi mogao biti klinički mrtav.

Satellite imagery indicates that Kim Jong Un was likely at his Wonsan compound earlier this week

Reports Saying Kim Jong is dead are false and baseless.

Reports Saying Kim Jong is dead are false and baseless.

Wait for the official confirmation, after all he is the so called 'Tanashah'