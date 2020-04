TAČNO JE 34 GODINE OD NUKLEARNE KATASTROFE U ČERNOBILJU - Porošenko: Za Ukrajinu ova nesreća predstavlja bol i stalni test!

View this post on Instagram

26 квітня 1986 року о 1 годині 23 хвилини на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний вибух, який назавжди змінив тисячі людських життів та викрив чергові злочини імперії брехні – Радянського Союзу. Чорнобильська катастрофа показала людству, що буває, якщо ігнорувати правду, і нагадала, що жертвами злочинної бездіяльності можемо стати не лише ми самі, а й наші діти, наступні покоління. І досі Чорнобиль для України – це біль та постійне випробування. Дотепер ми боремося з його наслідками – екологічними, медичними, соціально-економічними. Сьогодні ми не тільки вшановуємо пам’ять загиблих у тій страшній трагедії, а й вклоняємося людям, які ціною свого життя та здоров’я захистили Україну і світ від ядерної катастрофи. Усім, кого нема з нами – вічна пам’ять. Усім, хто поряд – доброго здоров’я, миру і благополуччя.