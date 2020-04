Tramp pomešao prestižne nagrade kritikujući novinare! Evo kako se opravdao!

"Kada će svi 'reporteri' koji su dobili Nobelove nagrade za svoj rad o Rusiji, Rusiji, Rusiji, samo da bi se to pokazalo kao potpuno pogrešno (i zapravo je druga strana bila ta koja je počinila zločine) vratiti svoje dragocene 'Nobele' da bi oni mogli da budu dodeljeni PRAVIM REPORTERIMA I NOVINARIMA, koji su bili u pravu. Mogu da dam komitetu veoma obiman spisak", napisao je Tramp.

On je upitao i "kada će Nobelov komitet ZATRAŽITI nazad nagrade, naročito pošto su dodeljene zbog prevare".

Does anybody get the meaning of what a so-called Noble (not Nobel) Prize is, especially as it pertains to Reporters and Journalists? Noble is defined as, “having or showing fine personal qualities or high moral principles and ideals.” Does sarcasm ever work?