HITNA POMOĆ PROJURILA PORED ČOVEKA KOJI IM JE MAHAO - Mislili su da ih samo pozdravlja, a onda su OTKRILI DA SE DRAMA ODVIJA U NJEGOVOM AUTOMOBILU

Hana i Endi krenuli su u bolnicu, kada je žena shvatila da neće izdržati do tamo. Parkirali su se pored jednog supermarketa i dok je ona bila u kolima, muž je pokušao da zaustavi kola Hitne pomoći koja su prolazila.

"Vozili smo se možda 10 minuta, i rekla sam mužu 'Beba dolazi odmah'. Videli smo hitnu pomoć koja ide u drugom smeru. Endi je pokušavao da maše, ali se oni nisu zaustavili jer su mislili da im samo odaje priznanje zbog neverovatnog posla koji rade. Nisu stali, a beba je dolazila ", rekla je ona i dodala da su onda pozvali Hitnu pomoć, koja je preko telefona vodila njenog muža kako da je porodi.

The ambulance crew saw Andy Howells waving at them but assumed that he was clapping for the amazing work they do 😅😳 https://t.co/C4a2L2xx9n