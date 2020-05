POBUNA U ZATVORU U VENECUELI - Najmanje 40 osoba poginulo, ranjen upravnik (FOTO)

Neredi su počeli protestom zatvorenika, koji su tražili da se članovima njihove porodice dozvoli da im donose hranu, a potom su izbili oružani sukobi između zatvorenika i čuvara, rekla je poslanica Marija Beatris Martines za AP.

U eksploziji granate povređen je pripadnik Nacionalne garde, dodaje Martines, koja je imala uvid u izveštaj o neredima u zatvoru u gradu Guanare, udaljenom oko 450 kilometara od Karakasa, koji su pripremile lokalne bezbednosne snage.

Riot in Venezuela prison kills at least 40 and injures 50, including warden https://t.co/CtchnaIyME