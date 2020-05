SNAŽAN ZEMLJOTRES pogodio GRČKO OSTRVO KRIT, čeka se upozorenje na CUNAMI! (FOTO)

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 40 kilometara. Još uvek nema informacija o žrtvama zemljotresa ili o materijalnoj šteti.

Felt #earthquake ( #σεισμός ) M6.0 strikes 141 km S of #Irákleion ( #Greece ) 3 min ago. Please report to: https://t.co/XPXmbUeG4f pic.twitter.com/ikftrpcCok

Evropsko-mediteranski seizmološki centar je saopštio da je epicentar zemljotresa jačine 6 stepeni bio na 141 kilometar južno od Irakliona, glavnog grada Krita.

Stručnjak za zemljotres Khristof Grojcner napisao je na Tviteru: "Veliki potres na moru na Kritu. Plitki potisak. Verovatno bez oštećenja i cunamija".

Na društvenim mrežama oglasili su se i stanovnici Krita koji navode da su osetili potres i da je dugo trajao, kao i da se čeka procena da li će eventualno biti proglašena opasnost od cunamija.

Wow, big #earthquake offshore #Crete, #Greece. @LastQuake says M6.5. Perhaps a rather shallow thrust: https://t.co/cc4XLWAqbK

Likely no damage or #tsunami pic.twitter.com/29FvVWSksZ