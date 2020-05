ŠOK NA PUTU! Petogodišnji dečak vozio kola - hteo da kupi lambordžini

On je u džepu imao tri dolara, a kako je rekao policiji seo je u kola nakon što se naljutio na svoju majku koja je odbila da mu kupi luksuzni automobil, prenosi CNN.

Policija je rekla da je prilikom zaustavljanja automobila prvobitno mislila da se radi o malom čoveku za volanom, ali da je tek kada se približila vozilu videla da se radi o detetu.

5-year-old driver pulled over in Utah; says he was driving to California to buy a Lamborghini. https://t.co/pr5JRytuUw