Austrija: Povratak građana u zemlju koštao oko 10 miliona evra

Usled pandemije korona virusa Ministarstvo spoljnih poslova Austrije sprovelo je najveću akciju vraćanja svojih državljana iz inostranstva, a, iako su putnici morali da plaćaju prevoz, i država je imala svoj udeo u troškovima.

Ministarstvo je sprovelo ukupno 39 humanitarnih letova iz 29 zemalja. Tako je iz Južne Afrike, Argentine, čak i sa Novog Zelanda vraćeno 7.500 Austrijanaca, a još 840 prebačeno je humanitarnim letovima drugih država EU.

Preko društvenih mreža pokrenuta je burna diskusija koliko to košta i ko to treba da plati, kao i da li je država u obavezi da vraća svoje građane.

Bečki "Kurir" podvlači da su austrijski turisti, koji su vraćeni u zemlju, taj put morali i da plate. Međutim, postojala je razlika u ceni, te su morali da se plaćaju oni troškovi koje zemlja koja sprovodi let zahteva.

"Austrija nije najjeftinija, ali ni najskuplja ", rekao je Peter Gušlbauer, portparol Ministarstva. Tako vraćanje iz Španije putnika košta, na primer, 200 evra, a iz Južne Afrike 600 evra, dok sa Novog Zelanda staje 1.200 evra. Kod Ssvajcaraca to je mnogo skuplje i tamo se cena obračunava po kilometru leta. Do 1.500 kilometara vraćanje košta 379 evra, a najskuplje je više od 12.000 kilometara što putnika košta čak 1.612 evra. Koliko su Nemačka, Holandija ili Francuska naplaćivale vraćanje svojih građana, prema " Kuriru ", nije poznato, ali su u suštini sve zemlje najavile da će izbeći da to bude na teret države.

Nemačka je za vraćanje svojih građana stavila na raspolaganje 50 miliona evra, Ssvajcarska je za vraćanje svojih državljana platila oko 10 miliona evra, od kojih će država na kraju morati sama da plati oko dva miliona evra.

Većina turista pre poletanja moralo je potpisati dokument prema kojem će učestvovati u troškovima leta. Tako je Austriju vraćanje građana iz Kapštata kompanijom AUA koštalo oko 200.000 evra.

Za Austriju "Kurir" procenjuje da bi troškovi vraćanja građana mogli iznositi između 10 i 12 miliona evra. Ministarstvo ne želi još da govori o konkretnim brojkama, jer se računi trenutno razmatraju, pa je nemoguće navesti koji je udeo države u tim troškovima.