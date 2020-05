DRAMA U LEKARSKOJ ORDINACIJI: Žena pucala, pa pobegla! Povređene dve osobe

Dve osobe lakše su povređene u pucnjavi u jednoj lekarskoj ordinaciji u Kelnu.

Motiv napada za sada nije poznat, a prema nepotvrđenim informacijama, žena je pucala.

Polizeieinsatz am #Neumarkt nach #Schussabgabe mit Schreckschusspistole in Arztpraxis, nach erster Info 2 Verletzte in der Praxis durch Knall, eine Tatverdächtige flüchtig. Die Polizei ist mit Kräften vor Ort. Folgen Sie uns hier und auf Facebook für weitere Informationen. pic.twitter.com/lmOeQYLNRy