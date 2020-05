Ova životinja mogla bi da spasi svet od korone, evo i kako! NEVEROVATNO OTKRIĆE NAUČNIKA

Istraživači sa Univerziteta u Ostinu, država Teksas i Nacionalnog instituta za zdravlje i Univerziteta Gent u Belgiji, rekli su da su pomoću lame stvorili antitela za koje tvrde da štiti ljudske ćelije od Kovid-19, preneo je sinoć SkajNjuz.

In the hunt for a treatment for COVID-19, a llama named ‘Winter’ could be the key as it can produce smaller antibodies called nanobodies that appears to block the coronavirus https://t.co/6Lf6E5C0IH pic.twitter.com/QbyrSgIFdO