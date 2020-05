KIM DŽONG-UN IMA DVOJNIKA?! Isplivale fotografije koje dokazuju da ga JEDAN ČOVEK vešto zamenjuje kad zatreba... (FOTO)

Prema nekim teorijama, njegov dvojnik je nedavno slikan zbog Kimovog lošeg zdravlja ili čak i smrti.

Lider Severne Koreje Kim Džong-un nedavno je snimnjen kako razgovara sa dvojicom dvojnika obučenim identično kao i on u crnim odelima.

Ovaj video predstavlja najočigledniji dokaz da Kim koristi dvojnike.

The Kim Jong that reappeared after more than a month seems to be a duplicate.

More of old and new photos "Kim Jong-un" to compare.

What do you think?

Is he the real Supreme Leader of North Korea Kim Jong-un? #Kim #KimJungUn #KimYoJong pic.twitter.com/1n9lk5IQS6