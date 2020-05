PUCNJAVA U TRŽNOM CENTRU U ARIZONI - Napadač rešetao ljude i sve prenosio uživo, IMA RANJENIH (VIDEO)

Napad se dogodio u tržnom centru u predgrađu Feniksa u američkoj državi Arizona. Najmanje troje ljudi je ranjeno, od kojih jedan teže, a napadač je uhapšen.

Breaking: At least 2 injured in shooting at Westgate Entertainment District in Glendale, Arizona. A suspect is in custody. pic.twitter.com/f1LyBfoFAI

​Lokalni mediji navode da je napadač bio naoružan automatskom puškom, te da je napad uživo prenosio na Snepčetu, pišu lokalni mediji.

BREAKING: A gunman reportedly armed with an AR-15 went on a shooting spree at #Westgate Mall in Glendale, Arizona.



People are sharing the video filmed by the shooter. Don't watch it. Don't retweet it. Don't give him the notoriety he wanted. #NoNotoriety https://t.co/ofy6ImdSA3