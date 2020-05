POGLEDAJTE POSLEDNJI SNIMAK UŽASNE TRAGEDIJE: Avion leti tik iznad kuća, zgrade se tresu, a letilica potom NEZAUSTAVLJIVO IDE KA TLU (VIDEO)

Na internetu se pojavio video snimak na kojem su prikazani poslednji trenuci pakistanskog “Erbas A320” aviona, pre nego što je pao u naseljenom delu Karačija.

U avionu se nalazilo 99 putnika i osam članova posade. Postoje informacije da ima nekoliko preživelih, ali one nisu službeno potvrđene.

Na snimku se vidi kako avion nisko leti iznad kuća u Karačiju. Svedoci kažu da je avion, koji je leteo iz Lahora prema aerodromu u Džinahu, kružio iznad grada i tri puta pokušao da sleti na aerodrom, a u četvrtom pokušaju srušio se na stambeno naselje Model koloni.

Avion je nestao sa radara kratko pre nego što je trebalo da sleti. Pre pada, pilot je kontroli leta rekao da je otkazao jedan od motora.

Na snimku se vidi kako avion leti tik iznad kuća u naselju i potom brzo pada na dole, dok preplašeni stanovnici vrište. Svedoci su rekli da je avion leteo toliko nisko da su im se tresle kuće i da su primetili da je letelica iskrivljena na jednu stranu.

Jedan stanovnik naselja, Abdul Rahman, rekao je da je video kako avion kruži najmanje tri puta, vidno pokušavajući da sleti, nakon čega se srušio na nekoliko kuća.

Na drugim snimcima vidi se i crni dim koji kulja iz zapaljenih ostataka aviona. Zasad nema podataka o preživelima iz nesreće i potencijalnim žrtvama na tlu.

PIA AIRBUS 320 crashed while landing in Karachi.... devastating news to hear on this day. May Allah have mercy on us #JummatulWida #lahoretokarachi #planecrash #Karachi pic.twitter.com/DS2xpC8Yru