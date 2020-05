OKONČANA DRAMA U MOSKVI - Uhapšen otmičar koji je držao petoro talaca i pretio da će razneti banku (FOTO+VIDEO)

"Jedinica za specijalne operacije upravo je izvela napad na filijalu Alfa banke i uhapsila počinioca koji je pretio da će da podigne zgradu u vazduh", rekao je izvor agencije Tass i dodao da je otmičar kod sebe imao lažnu eksplozivnu napravu.

Go, go, go! Police storm bank in central Moscow after man takes hostages MORE: https://t.co/9hWfZiPEC1 pic.twitter.com/EAykdvUMeU

Izvor je naveo da je otmičar u "mentalno neadekvatnom stanju" i da će biti poslat na posmatranje.

Nepoznati muškarac je u filijali Alfa banke u ulici Zemljanoj val uzeo za taoce najmanje pet ljudi i pretio da će da podigne zgradu u vazduh, rekao je ruskoj agenciji izvor iz službi za hitne situacije.

#Breaking #Moscow | "An unknown perpetrator captured five hostages at the Alfa-Bank office […] and threatens to blow up the building. There are at least five hostages in the building" pic.twitter.com/pMBosuODEO https://t.co/KJ6J1hNDOv