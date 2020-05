Počinje suđenje izraelskom premijeru Netanjahu

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu doći će, kako se očekuje, danas u sudnicu broj 317 u jerusalimskom okružnom sudu da se suoči sa čitavim nizom optužbi za korupciju koje poriče i postaće tako prvi premijer u istoriji Izraela kome se sudi dok je na funkciji.

On najpre u 11 sati predsedava prvom sednicom svoje nove vlade, a u 14 sati po lokalnom vremenu idena početak suđenja.

Velike demonstracije Netanjahuovih pristalica očekuju se ispred suda.

Posle 500 dana zastoja zbog tri runde izbora na kojima nije bilo jasnog pobednika i borbe za političko preživljvanje Netanjahu počinje novu bitku da ne ode u zatvor i da ne ostane mrlja u njegovoj karijeri.

Sedamdesetogodišnji Netanjahu je prvi izraelski premijer rođen posle osnivanja države Izrael i najduže je na toj funkciji u istorji te zemlje.

On je optužen da se dogovarao sa izdavačem tiražnog Jediot ahronota da povoljno izveštava o njemu u zamenu za smanjenje uticaja konkurentskog lista.

Takođe je optužen da je primao skupe poklone cigare, šampanjac i nakit u vrednosti od 198.000 dolara od bogatih pritalica izraelsko-američkog milijardera filmskog producenta Arnona Milhana i australijskog biznismena Džejmsa Pakera u zamenu za usluge.

Međutim, možda najozbiljnija od svih je tvrdnja da je Netanjahu ponudio medijskom mogul Šaulu Eloviču donošenje propisa koji su omogućili profit od više miliona dolara njegovom telekomunikacionom gigantu Bezek u zamenu za takođe povljno izveštavanje o premijeru na veb sajtu kompanije.

Taj slučaj je najkomplikovaniji po oceni poznavaoca prilika.

Netanjahu poriče sve optužbe i kaže da je žrtva "lova na veštice" koje vode mediji, policija i tužioci.

Uprkos optužnici podignutoj zvanično u januaru on je zadržao rukovodstvo u konzervativnoj partiji Likud i uspeo da se dogovori o koaliciji sa svojim nekadašnjim rivalom, sada partnerom Benijem Gancom, vođom partije centra Plavo i belo.

Na osnovu tog sporazuma Netanjahu će biti na čelu vlade narednih 18 meseci, kada će ga zameniti Ganc.

Po izraelskom zakonu premijer nema automatski imunitet od sudskog gonjenja ali takođe nema obavezu da podnese ostavku ako je optužen već samo ukoliko se proglasi krivim i kada se završi žalbeni postupak.

Juval Šani profesor prava na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu, kaže da postoji osnovna nekompatibilnost između Netanjahuove uloge kao predsednika vlade i statusa optuženog za krivično delo.

Profesor očekuje da se Netanjahu brani agresivno što može da oslabi državne organe koji ga sudski gone. ;On smatra da je to situacija ozbiljnog sukoba interesa.