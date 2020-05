U Grčkoj uhapšen SERIJSKI SILOVATELJ "Zver iz Kavosa" - Izvukli ga iz provalije duboke 30 metara (FOTO+VIDEO)

Muškarac je uhapšen nakon tročasovne akcije spasavanja, nakon što je upao u duboku provaliju bežeći od policije.

Policija je stigla u mesto Lefkimi u južnom delu ostrva u subotu, nakon što je primila dojavu od meštana koji ga je prepoznao.

On je navodno napustio svoje sklonište i otišao na plivanje.

Dok je bežao od policije, upao je u provaliju duboku oko 30 metara. Pretrpeo je nekoliko preloma i povreda.

