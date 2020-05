RACIJE U BELGIJI I FRANCUSKOJ - Policija uhapsila 26 osoba u zbog smrti vijetnamskih migranata u kamionu hladnjači u Britaniji

Policije u Belgiji i Francuskoj saopštile su danas da su uhapsile 26 ljudi osumnjičenih za trgovinu ljudima u slučaju smrti 39 vijetnamskih migranata pronađenih u kamionu hladnjači u Britaniji pošle godine.

Po navodima sudskih vlasti juče je simultano sproveden niz jutarnjih racija u Belgiji i Francuskoj u okviru dve sudske istrage.

Jedno ispitivanje pokrenuto je posle istrage smrti 39 migranata pronađenih u oktobru prošle godine u kamionu hladnjači dovezenom do Engleske.

Policja koja je istraživala taj slučaj ustanovila je da su 31 muškarac i osam žena nađenih u tom kontejneru svi iz Vijetnama i da su stari od 15 do 44 godina, a da je među njima bilo i tri maloletnika.

Oni su, po navodima policije, umrli od kombinacije nedostatka kiseonika i pregrejavanja u zatvorenom prostoru. Žrtve su došle iz siromašnih sela u Vijetnamu gde su, kako se veruje, platile krijumčarima da ih odvedu na rizičan put u inostranstvo gde su se nadali boljem životu.

26 arrests in BE 🇧🇪and FR 🇫🇷in hit against #migrantsmuggling group. The investigation was prompted by the discovery of 39 deceased Vietnamese nationals inside a refrigerated trailer in Essex, UK, in October 2019. #JIT supported by Eurojust and @Europol: https://t.co/2qrDBeYqcW pic.twitter.com/oI7NofODl8 — Eurojust (@Eurojust) 27. мај 2020.

Vozač kamiona prošlog meseca se izjasnio da je kriv za ubistvo iz nehata u sudu u Londonu.

U Belgiji je kancelarija javnog tužioca saopštila da je brzo ustanovljen put kojim su žrtve išle pre nego što su ušle u kamion i navela da su neke od njih bile u Belgiji pre polaska na put.

Police in Belgium say they’ve arrested 13 people on suspicion of being part of a gang that's thought to have trafficked into the UK 39 Vietnamese nationals who were found dead in the back of a lorry in Grays last October. pic.twitter.com/GGTe83yvyU — BBC Essex (@BBCEssex) 27. мај 2020.

Jučerašnju policijsku operaciju organizovao je prekogranični istraživački tim koji je uključivao policije iz Belgije, Francuske, Velike Britanije i Irske, a kojom je koordinisala agencija EU za kriminal Eurodžast (Eurojust).

Parisko tužilaštvo navelo je da se 13 ljudi uhapšenih u Francuskoj sumnjiče da su učestvovali u kriminalnoj organizaciji koja je smeštala i prevozila desetine migranata iz jugoistočne Azije svakog dana nekoliko meseci.

Šesnaest mesta je pretreseno juče u oblasti Brisela, uključujući sigurne kuće, što je dovelo do hapšenja 11 vijetnamskih državljana i dva Marokanca. Petoro je optuženo za krijumčarenje migranata sa otežavajućim okolnostima, pripadanje kriminalnoj organizaciji i lažiranje dokumenata.

26 people arrested in France and Belgium over Essex lorry deaths



Arrests follow deaths of 39 Vietnamese migrants found inside refrigerated truck in Thurrock, Essex, in October



https://t.co/BWWoK255Al — Socialist Voice 🌐 (@SocialistVoice) 27. мај 2020.

Eurodžast je saopštio da je pet migranata nađeno u racijama u Belgiji.

Osumnjičenim krijumčarima preti do 15 godina zatvora i kazna do 150.000 evra po identifikovanoj žrtvi.