"EKSPLODIRALA MI JE OČNA JABUČICA" GUMENIM MECIMA na novinare u SAD (FOTO)

Do incidenta je došlo kada je policija ušla u zonu gde je bilo oko 500 demonstranata, a snimak kamermana Hulio Sezara Čavesa kako policija ispaljuje gumene metke ciljajući istovremeno i na njega.

My security advisor and I were shot with rubber bullets tonight. He had PRESS labeled clearly and visibly on his bulletproof vest Before being shot, at a separate incident, I was directly aimed at. I took cover https://t.co/HYYwN4Pkka pic.twitter.com/6HwxXiyWQ1

- Policajac koga sam snimao okrenuo se i uperio pušku sa gumenim mecima na mene - rekao je Čaves.

Nekoliko minuta kasnije Čaves i bezbednosni savetnik Rojtersa Rodni Sjuard pogođeni su gumenim mecima.

Na snimku napravljenom dok su bežali na sigurno čuje se nekoliko hitaca i Sjuard koji viče da ga je gumeni metak pogodio u lice.

Povodom incidenta portparol policije u Mineapolisu Džon Elder je zatražio kopiju video-snimka.

Na drugom snimku vidi se kako lekar na licu mesta sanira Čavesu dubok usek ispod levog oka. Čaves i Sjuard su zadobili povrede ruku, a Čaves i na zadnjoj strani vrata.

Agencija Rojters napominje da su novinari i snimatelji imali jasne medijske oznake.

"Gumeni metak me je pogodio u lice"

Ovaj incident poslednji je u nizu napada na novinare tokom izveštavanja sa proteta zbog ubistva Afroamerikanca Džordža Flojda širom SAD.

U petak je uhapšen novinar CNN, a noćas je napadnut novinar Foks njuza koji je izveštavao o skupu ispred Bele kuće, kao i više novinara i snimatelja širom SAD.

U Mineapolisu je gumenim metkom u oko pogođena i Linda Tirado, poznata američka fotoreporterka, politička aktivistkinja i novinarka.

Hey folks, took a tracer found to the face (I think, given my backpack) and am headed into surgery to see if we can save my left eye



Am wisely not gonna be on Twitter while I’m on morphine



Stay safe folks pic.twitter.com/apZOyGrcBO