Gori Amerika! Ranjeno nekoliko ljudi, vatra oko Bele kuće, uhapšena ćerka gradonačelnika Njujorka, UPUCAN DEČAK (FOTO+VIDEO)

Njujork tajms javlja da se protesti održavaju u 140 gradova u SAD, a policija je do sada uhapsila više od 4.000 ljudi.

Vlasti u Vašingtonu uvele su policijski čas, pošto brojne policijske snage ni posle nekoliko sati nisu uspele da zauzdaju učesnike protesta, okupljene oko Bele kuće.

Protesters tear down a statue in Linn Park in Birmingham Sunday night.

--> https://t.co/lDlyoMxp6S pic.twitter.com/OHrz2GOlLF