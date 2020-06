Gori Amerika! Ranjeno nekoliko ljudi, vatra oko Bele kuće, uhapšena ćerka gradonačelnika Njujorka (VIDEO)

Njujork tajms javlja da se protesti održavaju u 140 gradova u SAD, a policija je do sada uhapsila više od 4.000 ljudi.

Vlasti u Vašingtonu uvele su policijski čas, pošto brojne policijske snage ni posle nekoliko sati nisu uspele da zauzdaju učesnike protesta, okupljene oko Bele kuće.

Policija je, naime, u nedelju uveče ispalila suzavac blizu Bele kuće kako bi odvratila demonstrante koji su razbili prozore istaknutih zgrada, prevrnuli automobile i zapalili vatru. Pošto suzavac i pendreci nisu uspeli da obeshrabre demonstrante, uveden je policijski čas.

To, međutim, nije obeshrabrilo demonstrante koji su nastavili da pale vatre nedaleko od Bele kuće.

Jednako dramatično bilo je u Filadelfiji, gde su se demonstranti u nekoliko navrata sukobili sa policijom, a izgrednici su porazbijali i zatim opljačkali nekoliko velikih prodavnica.

Događaji u ovom gradu u prvi plan izbacili su duboke podele koje vladaju u vrhu vlasti, pa su lokalni zvaničnici veći deo noći, kako piše Filadelfija inkvajerer, proveli međusobno se optužujući ko je kriv zbog činjenice da su demonstracije dočekali nespremni.

Tokom nereda, iz vatrenog oružja ranjeno je najmanje 13 osoba, uključujući i dečaka od 12 godina, kojeg su u ruku pogodila dva metka.

Protesters tear down a statue in Linn Park in Birmingham Sunday night.

--> https://t.co/lDlyoMxp6S pic.twitter.com/OHrz2GOlLF