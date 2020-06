Užasne slike sa masovnih protesta u SAD.

Širom SAD izbili su masovni protesti posle smrti Afroamerikanca Džordža Flojda koji su se veoma brzo pretvorili u vandalizam i pljačku.

WATCH: NYPD deals with looters caught red-handed when they were "seeking justice" inside a #Soho shoe store. This is just one of DOZENS of NYC businesses destroyed overnight. @NYCMayor refused to set a curfew and refused the National Guard. pic.twitter.com/30sNa8wbgR — Breaking911 (@Breaking911) 01. јун 2020.

Na meti huligana su prodavnice odeće i obuće, satovi poznatog brenda "Roleks", vozila kompanije "Amazon", pa čak i muzička oprema.

Looters in Long Beach leap from back window of Urban Outfitters after police arrive pic.twitter.com/R7NE7VK9tB — Breaking911 (@Breaking911) 01. јун 2020.

Montreal: A group of violent rioters have smashed the windows of Steve’s Music store and looted a bunch of guitars pic.twitter.com/QXGBrhiQHl



Video via @simon_nak — Breaking911 (@Breaking911) 01. јун 2020.

Brojni objekti su potpuno demolirani, stakla su polupana, a roba odnesena.

Widespread destruction in Long Beach, California pic.twitter.com/a3ce8aLudB — Breaking911 (@Breaking911) 01. јун 2020.

Iako su protesti krenuli zbog brutalnosti policije, snage reda ne reaguju ništa manje agresivno.

Demonstrante tuku pendrecima, pogotovo ako ih zateknu u lopovluku, obaraju građane na zemlju, gađaju ih gumenim mecima i suzavcem. Pojedini policajci su vadili i oružje i nišanili ih ka građanima.

NYPD Officer appears to point gun at protesters near Union Square



pic.twitter.com/SvhznZ7bSi — Breaking911 (@Breaking911) 01. јун 2020.

Na meti besnih demonstranata su i brojna policijska vozila koja su potpuno uništena i išarana pogrdnim porukama na račun policije.

.@PhillyPolice look on as rioters attempt to flip a squad car and a nearby Foot Locker is looted



pic.twitter.com/PhFWL6yUkr — Breaking911 (@Breaking911) 31. мај 2020.

Sa druge strane, bilo je i onih koji su pokušavali da spreče huligane u rasturanju grada, ali su neretko i sami napadnuti zbog toga.

WATCH THIS: "Justice" for #GeorgeFloyd in Rochester NY when a Villa Shoes was looted. Looters stop cars in traffic to loot the store.



Video via Dawayne Fields Facebook https://t.co/muTvIHxePH pic.twitter.com/UeYcSSy1zl — Breaking911 (@Breaking911) 31. мај 2020.

Podsetimo, 4 policajca su prošle nedelje privela Džordža Flojda jer je, navodno, u radnji račun platio lažnom novčanicom od 20 dolara. Presudio mu je policajac Derek Čovin koji mu je koleno držao na vratu skoro 9 minuta i tako ga ugušio.