Ove lokale u Americi NIKO NE SME DA PIPNE! Vlasnici se NAORUŽALI DO ZUBA - Pogledajte kako štite svoju imovinu (FOTO+VIDEO)

Protesti koji su izbili u SAD zbog smrti Džordža Flojda veoma brzo su se pretvorili u pljačku i vandalizam, pa je u više od 20 gradova proglašen policijski čas, a na ulice je izašla i Nacionalna garda.

Na udaru su se našle prodavnice najluksuznije robe i drugi lokali, ali i supermarketi i restorani.

Neki Amerikanci su prinuđeni da sami štite svoje radnje od nasilnog upada, kao što su to uradili vlasnici pekare u Klivlendu.

Italians taking care of their bakery here in Cleveland. pic.twitter.com/5prrGFzTTq

Takođe, jednom restoranu u San Dijegu niko ništa ne može jer su ispred poređani opaki momci koji tu stoje od jutra do mraka, a pojedinci tvrde da se radi o Rusima.

Najgore su prošli vlasnici lokala u Los Anđelesu koji su se, želeći da zaštite svoju imovinu, pojavili sa vatrenim oružjem i mačetama za pojasom, ali ih je policija ubrzo uhapsila jer su mislili da su lopovi. Tek posle nekoliko sati su pušteni kada su utvrđeni njihovi identiteti.

- Nismo tu da povredimo bilo koga. Kad smo videli šta se dogodilo sa Eplovom radnjom, želeli smo da zaštitimo naš lokal. Ovo nisu protesti, ovo je kriminal - rekao je zlatarov sin.

(3/3) EXCLUSIVE: A group of alleged looters square-off against business owners in Van Nuys as police converge onto the scene. The tense moments were captured live in front of our FOX 11 news camera. https://t.co/KEbNy7SnKw pic.twitter.com/ZzZNA1tJwc