TRAMP PODIGAO VOJSKU! Padobranska divizija na obodima Vašingtona, naoružani BOJEVOM MUNICIJOM I BAJONETIMA

Prema trenutno dostupnim informacijama, vojnici su naoružani i imaju opremu za nemire i bajonete. Oko 700 članova 82. pripadnika SAD-a sada je smešteno u zajedničkoj vojnoj bazi Andrus u Merilendu i Fort Belvoar u Virdžiniji. Valja napomenuti da je baza Andrus mesto odakle poleće avion predsednika SAD i nalazi se samo nekoliko minuta od Bele kuće, neposredno izvan granice prestonice.

Ujedno, mediji pišu da je 1.400 vojnika spremno da bude mobilisano u roku od sat vremena, što su navela dva neimenovana zvaničnika Ministarstva odbrane SAD.

Nije jasno da li je ovo svojevrsno zveckanje oružjem od strane američkog predsednika Donalda Trampa koji se koliko juče pozivao na zakon i red dok su suzavac i gumeni meci leteli po demonstrantima ispred Bele kuće ne bi li stao ispred obližnje Crkve svetog Džona radi prilike za fotografisanjem. Istovremeno postoji mogućnost da će vojne trupe zaista patrolirati ulicama Vašingtona.

Inače, u SAD predsednik je nadležan da prilično slobodno slobodno šalje vojsku u glavni grad, bez pozivanja na zakone ili traženja dozvole, kao što je to slučaj sa državom.

Kako je na Tviteru naveo Džejms Laporta, novinar "Asošijeted presa", činjenica da su vojnici pod teškim naoružanjem nije toliko neobično, ali bi ta činjenica mogla dodarno da rasplamsa postojeće tenzije.

Also: 700 members of the 82nd are at Joint Base Andrews and Fort Belvoir. 1,400 more soldiers are ready to be mobilized within an hour. Soldiers are armed and have riot gear. They also were issued bayonets—standard issue but some feel could be inflammatory https://t.co/Ieo86bc4yF