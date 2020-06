ZALETEO SE KOLIMA U PEŠAKE U CENTRU LONDONA: Policija ispituje incident, zaustavljen saobraćaj! (FOTO+VIDEO)

-Čujem da je vozilo prešlo na pločnik i udarilo pešake - napisao je na svom Tviter nalogu Hends i dodao da proverava sa očevicima da li su svi u redu, preneo je Rojters.

Saobraćaj u tom području grada je obustavljen i čeka se na rezultate istrage automobila.

LATEST: A man has been arrested after a car ploughed into two pedestrians at Sloane Square in London - injuring both.



Roads have been shut off as police rushed to the scene. The police say they are currently dealing with a “suspicious vehicle”. pic.twitter.com/HHkFFrv4DJ