NOVO UBISTVO ZAPALILO SAD! Policajac sasuo pet metaka u latino mladića koji je KLEČAO PRED NJIM!

Šon Monterosa (22) nastradao je u noći između ponedeljka i utorka kada je policajac iz automobila, kroz vetrobransko staklo, sasuo u njega pet metaka. Policija sve do konferencije za medije u sredu nije otkrivala da je mladić ubijen, niti okolnosti njegove smrti, ali se u medijima spekuliše da je zločin povezan sa pljačkanjem prodavnica tokom protesta zbog ubistva Džaordža Flojda u Mineapolisu.

Šef policije Šavni Vilijams juče je rekao da je policajac verovao da iz Šonovog džepa viri pištolj, pa je otvorio vatru zbog te "pretpostavljene pretnje".

Sean Monterrosa, 22, of San Francisco, was the first confirmed death at the hands of law enforcement in California related to stealing from stores since Floyd’s death.https://t.co/e1TFN2RwP8 pic.twitter.com/M3QgYU9fkx