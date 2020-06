DA LI JE OVO OTMIČAR MALE MEDLIN? Nemac navodno priznao zločin, osuđen je za silovanje, policija smatra da je devojčica UBIJENA (FOTO)

Izvori iz Portugala su rekli da nemačke vlasti istražuju Bruknera koji je u zatvoru u Nemačkoj zbog silovanja jedne starije žene. On iza sebe ima niz seksualnih napada na žene i decu, prenosi "Dejli mejl".

On je navodno svom prijatelju jednom prilikom priznao da je oteo Medlin, kada su na televiziji videli prilog o njenom nestanku. Tada je pokazao prijatelju i snimak kako siluje 72-godišnju ženu iz SAD, prenose britanski mediji.

Nemačka policija veruje da je devojčica mrtva i slučaj tretira kao ubistvo. Međutim, britanska policija i dalje vodi istragu kao da se radi o otmici.

Britanski mediji su objavili njegovu fotografiju, ali zamućenu. Takođe objavili su i jedan od fotorobota načinjenih na osnovu ranijih izjava svedoka.

U periodu od 1995. do 2007. godine osumnjičeni je povremeno boravio u regionu Algarve u Portugalu gde je nestala trogodišnja Medlin.

- Na 10-godišnjicu nestanka policija je dobila dojavu o Nemcu za koga se pouzdano zna da je boravio u Praja da Luiz, a nakon zajedničke istrage i rada britanske, portugalske i nemačke policije, taj čovek je označen kao osumnjičeni za otmicu - izjavio je juče glavni inspektor Mark Kranvel.

On je u Portugalu dilovao drogu, provaljivao ljudima i kuće. Silovao je američku turistkinju nekoliko meseci pre nego što je Medlin oteta iz kuće gde je spavala sa porodicom.

Policija je saopštila i da je došla do informacija o dva automobila koja se dovode u vezu sa osumnjičenim Nemcem u vreme kada je nestala mala Medlin.

