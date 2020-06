SILOVAO STARICE, SE*SUALNO ZLOSTAVLJAO DECU! Od mračne prošlosti uhapšenog u vezi sa otmicom male Medlin LEDI SE KRV U ŽILAMA (FOTO)

Novi osumnjičeni za otmicu Medlin Meken, devojčice koja je nestala u Portugalu pre 13 godina, osuđivan je za silovanje i seksualno zlostavljanje žena i dece.

U pitanju je 43-godišnji Nemac Kristijan Brukner, pedofil i krijumčar droge, koji je od prošle godine u zatvoru zbog silovanja 72-godišnje američke turistkinje u Praja da Luzu, koje se desilo pre nego što je nestala Medlin u istom mestu.

On je navodno priznao jednom svom prijatelju da je oteo devojčicu, kada se njeno lice pojavilo na TV ekranu nemačkog paba 2017. Potom mu je pokazao video snimak na kojem se vidi kako siluje jednu ženu, a ovaj ga je odao policiji.

Nije poznato zašto su je nemačkoj policiji trebalo tri godine da počne istragu protiv njega.

Madeleine McCann updates - first picture of new suspect in investigation https://t.co/vk3G3LPzJ8 pic.twitter.com/8IP1GDUkHs — Daily Mirror (@DailyMirror) 04. јун 2020.

Nemački tužilac Hans Kristijan Volters je rekao da veruje da devojčica više nije među živima.

- Mislimo da je Medlin Meken mrtva i pozivamo svedoke. 43-godišnji osumnjičeni je višestruki seksualni predator koji je već osuđen za zločine nad malim devojčicama - rekao je on.

Skotland jard i dalje ovo tretira kao slučaj nestale osobe, a ne ubistva.

"We think Madeleine McCann is dead."



German public prosecutors confirm they are treating the Madeleine McCann case as murder, adding the new suspect is a convicted sex offender who is currently in prison.



Follow live updates: https://t.co/EUjIMMmwvi pic.twitter.com/wBYcTfvp4t — SkyNews (@SkyNews) 04. јун 2020.

Brukner je godinama živeo u Portugalu gde je prvi put doputovao 1995. godine kao turista, a ubrzo se povezao sa lokalnim bandama i krijumčarima droge u letovalištima Lagos i Praja da Luz.

U septembru 2005. godine je sa maskom na licu upao u stan gde se nalazila 72-godišnja Amerikanka. On ju je vezao, zapušio joj usta, tukao i silovao. Zatim joj je ukrao neke stvari i novac i pobegao. Njegova žrtva je ispričala policiji da je uživao da je muči.

U aprilu 2007. godine se uselio u prikolicu koja se sada smatra povezana sa nestankom Medlin Meken koja je imala četiri godine kada je sa porodicom bila na letovanju u Praji da Luz.

#MadeleineMcCann | Significant Investigative Update



Suspect identified as 43yo German man. We reveal 2 vehicles suspect is known to have used around the time of Madeleine’s disappearance & phone numbers relevant to investigation.



📽️ | DCI Cranwell appeals for public assistance — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 03. јун 2020.

Nestala je 3. maja 2007. godine i veruje se da je oteta iz kreveta oko 22 sata, dok su njeni roditelji večerali sa društvom u obližnjem restoranu.

Podaci iz jednog od Bruknerovih telefona ga smeštaju u tu oblast u vreme zločina.

On se ubrzo nakon otmice vratio u Nemačku. Godine 2013. policija je objavila foto-robota čoveka koji je viđen kako se mota oko stana gde su bili Mekenovi.

Brukner je u periodu od 2008. do 2016. nekoliko puta bio u zatvoru zbog zlostavljanja devojčica i dilovanja droge.

Madeleine McCann, the British girl who disappeared in Portugal in 2007, is dead, Germany's prosecutor said after identifying an imprisoned German child abuser as a murder suspect. https://t.co/s1mnzdLLHS — NBC News (@NBCNews) 04. јун 2020.

U junu 2017. se vratio u Portugal odakle je izručen Nemačkoj gde je osuđen na 15 godina zatvora zbog zlostavljanja dece. Pušten je iz zatvora u avgustu 2018.

Svega mesec dana kasnije je uhapšen u Milanu i opet izručen Nemačkoj, nakon što je preko DNK utvrđeno da je on silovao ženu u Praji da Luz.

U decembru 2019. je osuđen na sedam godina zatvora. A sada su tužioci iz Braunšvajga rekli da veruju da je Medlin ubijena i da je Kristijan Brukner glavni osumnjičeni.