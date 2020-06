DRAMA U SIJETLU: Muškarac uleteo automobilom među ljude pa UPUCAO DEMONSTRANTA (VIDEO)

U Sijetlu je noćas uhapšen muškacar koji je povezan s pucnjavom na demontrante u tom americkom gradu, saopštila je policija.

Muškarac je uleteo u grupu koja je protestovala i ranio jednu osobu sinoć oko pola devet.

Vatrogasna služba Sijetla saopštila je da je žrtva, muškarac u kasnim dvadesetim godinama, prevezena u bolnicu i da je u stabilnom stanju, navodi se na sajtu TV mreže Kiro7.

Someone just drove through the crowd into the barricade, got out, and shot a protestor. pic.twitter.com/2590rGyOlk