Predsednik Burundija preminuo od srčanog udara - Proglašena sedmodneva žalost

Prema saopštenju vlade koje prenose svetski mediji, 55-godišnjem predsedniku je u subotu pozlilo na odbojkaškoj utakmici, pa je prevezen u bolnicu.

U nedelju se odobro osećao, razgovarao s posetiocima, pa je izgledalo da se oporavlja.

JUST IN: The Burundian Government has confirmed the sudden death of President Pierre Nkurunziza.



According to @BurundiGov Nkurunziza passed away on Monday, June 8, at Karusi Hospital in central Burundi.



Burundian government has declared a seven-day mourning pic.twitter.com/WF0GdBvEfe