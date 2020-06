CEO SVET JE VIDEO GNUSNO UBISTVO DŽORDŽA FLOJDA: Da nije bilo ove tinejdžerke niko ne bi znao za taj zločin (VIDEO)

Podsetimo, policajac Derek Čovin je tokom hapšenja Flojdu koleno držao na vratu skoro 9 minuta i tako ga ugušio.

Darnela nikad neće zaboraviti taj dan. Bila je u šetnji sa svojom devetogodišnjom rođakom kada je zastala ispred kioska brze hrane u Mineapolisu, a onda videla kako četvorica policajaca izvlače iz automobila Afroamerikanca.

"Nije imala predstavu da će biti svedok i dokumentovati jedan važan događaj u američkoj istoriji, policijsko ubistvo. Da nije bilo njene hrabrosti, prisebnosti i volje da video postavi na Fejsbuk, sva četvorica policajaca bi i dalje bili na ulici i verovatno terorisali druge članove naše zajednice", rekao je njen pravni predstavnik Set Kobin.

Kobin navodi da ona nije želela da bude heroj, već da je tinejdžerka, učenica koja je uradila pravu stvar.

Light and Love babygirl! Whoever she is with I hope you make her feel our love. #DarnellaFrazier #DarnellaFrazierIsAHero pic.twitter.com/17T7oVywbQ