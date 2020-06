SUZAVAC U PARIZU - Policija rasterala demonstrante, hiljade ljudi na skupu protiv rasizma i policijskog nasilja (FOTO+VIDEO)

Nekoliko kanistera sa suzavcem bilo je postavljeno, a gomila se mirno udaljila, prenosi Rojters.

Protest u Parizu predvodile su pristalice Adama Traorea, 24-godišnjeg crnca koji je umro u pritvoru 2016. godine pod okolnostima koje i dalje nisu razjašnjenje, a čiji je slučaj ponovo pokrenulo ubistvo Afroamerikanca Džordža Flojda u SAD.

A protest rally against police brutality in Paris has turned into riots, and security forces used tear gas on protesters pic.twitter.com/3Z3bsD5DjB