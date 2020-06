EKSPLODIRAO TANKER NA AUTO-PUTU U KINI: Poginulo najmanje 10 osoba, više od 100 povređeno! Pogledajte uznemirujuće snimke sa lica mesta (FOTO+VIDEO)

Najmanje 10 ljudi je poginulo, a više od 100 je povređeno kada je eksplodirao tanker za prevoz nafte na auto-putu u Venligu na istoku Kine.

Od jačine eksplozije srušile su se kuće i fabrike koje su se nalazile u blizini, saopštila je vlada na društvenim medijima.

NEW: Tanker carrying liquefied gas explodes on highway in eastern China, destroying cars and nearby homes; at least 10 dead, 117 injured, and others missing pic.twitter.com/4dv1lsZKgg — BNO News (@BNONews) 13. јун 2020.

Ogromni oblaci crnog dima proširili su se nebom, dok je plamen progutao nekoliko automobila, javila je agencija Sinhua.

Oil tanker truck explodes in blast so massive that houses and factories collapse as four are killed https://t.co/JTg4dpZpt3 — Daily Mail Online (@MailOnline) 13. јун 2020.

Na dramatičnim snimcima vidi se kako se velika vatrena lopta pojavljuje na nebu, dok ljudi vrište i beže.

Spasioci se i dalje bore da izbave zarobljene, a povređeni su prevezeni u bolnicu, prenosi Dejli mejl.

10 dead, 117 injured in oil tanker ruck explosion in east China (Xinhua) pic.twitter.com/eTVFh7iofF — CGTN America (@cgtnamerica) 13. јун 2020.

List navodi da su saobraćajne nesreće na putevima česte u Kini, a prema zvaničnim podacima, samo u 2015. godini na putevima širom zemlje poginulo je 58.000 ljudi.