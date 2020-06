Pakistan: "Pametni karantin" zapečatio nova žarišta

Vlasti u Pakistanu identifikovale su i zatvorile više od 1.300 žarišta kako bi zaustavile rastuću putanju zaraze korona virusom.

Nakon što je u Pakistanu juče prijavljeno skoro 6.500 zaraženih, najviše u jednom danu od početka pandemije, vlasti su odlučile da "zapečate" neke oblasti za koje smatraju da predstavljaju najveća žarišta zaraze.

U Pakistanu je potvrđeno 132.405 slučajeva, a preminulo je više od 2.500 ljudi, navodi agencija AP.Cela populacija koja broji 220 miliona ljudi, stavljena je u karantin u martu.

Vlasti su neke mere ublažile rekavši da je to neophodno kako bi se spasila ekonomija, ali je to dovelo do ogromnog porasta broja obolelih.

Premijer Iman Kan se opirao zahtevima stručnjaka koji su tražili da se karantin ponovo uvede.

Vlast sada koristi termin "pametan karantin" kako bi zatvorila prodavnice i primorala ljude da ostanu u kućama u oblastima u kojima je proteklih nedelja registrovan porast broja slucajeva zaraženih korona virusom.

Neke delovi prestonice takođe su zatvoreni kako bi se sprečilo širenje virusa.