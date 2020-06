NE MOŽE DA PODIGNE ČAŠU?! Trampu je danas rođendan, a evo zašto lekari smatraju da TREBA DA SNIMI MOZAK (VIDEO)

Tokom govora na vojnoj akademiji Vest Point Tramp nije mogao normalno da podigne čašu vode, već je morao da koristi obe ruke.

Američki mediji tvrde da se to nije dogodilo prvi put. Naime, nedavno je izašao snimak u kojoj ne može da kontroliše pokrete desne ruke.

Nakon što je završio govor, s podijuma je silazio jako sporo i izgledao je vrlo nestabilno, a celu situaciju je sam komentarisao na Tviteru.

Why does Donald Trump need two hands to lift a glass of water? pic.twitter.com/xMCQU3rgB5

"Rampa s koje sam se spustio nakon govora na Vest Pointu bila je izrazito duga i strma, nije imala rukohvate, i što je najvažnije, bila je vrlo kliska. Poslednje što sam žele da učinim jeste da padnem kako bi se "lažne vesti" zabavile. U poslednjih 10 metara rampe sam potrčao da dođem na ravno. Momentum!" napisao je Tramp na Tviteru.

Ipak, video pokazuje da je napravio tek dva ubrzana koraka.

Tramp nije komentarisao zašto je pio vodu s dve ruke.

Doktorka Bendi Li psihijatar sa Jejla, kaže da se radi o neurološkim znakovima koji ukazuju na potrebu za snimanje mozga.

Trouble on stairs, too, @realDonaldTrump?

He’s going to take a fall if you don’t get him help @IvankaTrump @EricTrump @DonaldJTrumpJr. Or has he fallen already?pic.twitter.com/2RyQIgTcUv