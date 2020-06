BORIS DŽONSON DOŽIVEO SAOBRAĆAJKU! Džip udario vozilo premijera Velike Britanije (VIDEO)

Za incident, koji se dogodio u blizini Vestminsterske palate, policija koja je obezbeđivala prolaz Džonsona i njegove pratnje okrivila je demonstrante koji su istrčali ispred automobila u kojem je bio Džonson.

Zbog naglog kočenja džip koji je bio iza vozila Borisa Džonsona zakucao se u njegov auto.

Policija je odmah uhapsila demonstrante koji su istrčali ispred automobila Džonona, a premijer i njegova svita nastavili su dalje put.

Za sada nije potvrđeno da li je premijer Velike Britanije povređen.

Bois Johnson in car crash at Parliament. Just now. Security drives into back of his car as Kurdish protester runs into road. pic.twitter.com/k1kCplzyZ5