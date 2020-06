Rusija napravila helikoptera koji može da leti na Arktik (FOTO)

Avijaciona fabrika "Ulan-Udenski" već je pustila u rad prvu letelicu, saopštila je pres-služba kompanije.

Helikopter ima napredni sistem zagrevanja kabine, koji se koristi na svemirskim brodovima.

- Novi Mi-8AMT biće veoma tražen među širokim krugom ruskih kompanija i državnih struktura, koji realizuju projekte i obavljaju zadatke u arktičkoj zoni. Prva letelica je spremna za puštanje u rad, u toku su pregovori sa brojnim potencijalnim ruskim kupcima - istakao je generalni direktor "Helikoptera Rusije" Andrej Boginski.

Russian Helicopters started serial production of Mi-8AMT Arctic helicopters for civilian customers. The helicopter type is manufactured by Ulan-Ude Aviation Plant. pic.twitter.com/x72ll1IQOD