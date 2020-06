DVA POLICAJCA OPTUŽENA ZA UBISTVO FLOJDA PUŠTENA NA USLOVNU SLOBODU - Evo kako je prikupljeno 1.500.000 dolara za kauciju

Tomas Lejn i Džej Aleksander Keng na uslovnoj su slobodi, a to uključuje zabranu rada u području bezbednosti i zakona, zabranu kontakta s porodicom ubijenog Flojda, kao i zabranu napuštanja Minesote.

Njih dvojica će biti pod nadzorom policije i moraće da predaju oružje i dozvole za držanje oružja koje poseduju, navodi Si-En-En.

A second former police officer charged after the death of George Floyd has been released on bond. https://t.co/17Q0SNU8v8