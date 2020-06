SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO MEKSIKO: Najmanje četvoro mrtvih (VIDEO)

Američki geološki zavod saopštio je da se zemljotres dogodio u 10.29 časova na meksičkoj pacifičkoj obali na dubini od 26 kilometara.



Epicentar zemljotersa bio je 12 kilometara jugozapadno od Santa Marie Sapotitlan u državi Oahaka.

Earthquake in Mexico City- still occurring - not sure where epicenter is nor if there is any real damage pic.twitter.com/KDAou9YhPG