Bolton otkrio ko je NAJMOĆNIJI u Beloj kući posle Trampa: Ovaj čovek je zadužen za sva ključna pitanja ali ima i jednu VELIKU MANU

Na pitanje ko je, posle predsednika, najmoćnija osoba u Beloj kući, Bolton je bez razmišljanja imenovao 39-godišnjeg supruga Ivanke Tramp.

- To je povremeno variralo. Različiti ljudi su imali uticaja u različitim tačkama. Ali odgovor na pitanje je Džared Kušner, ako posmatramo dugoročno - rekao je Bolton.

Nekadašnji savetnik za bezbednost je, takođe, rekao da je predsednik "opasnost po republiku" i da neće glasati za njega u novembru.

Slične navode Bolton je izneo i u svojoj novoj knjizi "Soba u kojoj se to dogodilo: Memoari Bele kuće", u kojoj je otkrio niz šokantnih tvrdnji o Trampu i čije je objavljivanje Bela kuća pokušala da spreči.

Tramp redovno u javnosti hvali svog zeta, a nedavno ga je nazvao njegovom "zvezdom", podseća "Biznis insajder".

Predsednik je dao Кušneru i Ivanki ogromnu moć u Beloj kući. Кušner je upravlja odgovorima administracije na kritična pitanja, poput mirovnog plana na Bliskom istoku, reforme krivičnog pravosuđa i odgovora na pandemiju korona virusa.

Кušnerova velika moć u Beloj kući izazvala je burne kritike, delom i zbog toga što bivši izvršni direktor za nekretnine nije imao iskustva u vladi, politici ili spoljnim odnosima pre nego što se uključio u predsedničku kampanju svog tasta 2016. godine.

Boy Wonder with ex-con Dad and bestfriends with Khashoggi's killer, is the second most powerful person in the White House. November can't come fast enough. #VoteTrumpOut#ONEV1 https://t.co/Q0Ww6mD0Hi