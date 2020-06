U OVOJ DRŽAVI MNOGI NISU ČULI ZA KORONU! 8 gradova u neverovatnoj izolaciji, a evo šta se krije iza toga

Prošlog juna mjanmarska vlada, predvođena državnom savetnicom Aung San Su Kji, onemogućila je pristup internetu u devet gradova zbog zabrinutosti da se mreža koristi za podmetanje sukoba između vojske i pobunjenika.

U jednom od tih gradova internet je ponovo vraćen u maju ove godine, ali osam drugih gradova, sa ukupnom populacijom od oko 800.000 ljudi i dalje su bez interneta, a time i bez informacija.

Organizacije "Human Rights Watch" i "Amnesty International" kažu da dugotrajna zabrana pristupa internetu dovodi u rizik živote ljudi, ne samo zato što ih sprečava da prijavljuju eventualna kršenja ljudskih prava, već zato što ih udaljava od važnih globalnih dešavanja poput pandemije koronavirusa.

"I would have thought that Aung San Suu Kyi was going to help people in remote areas to gain internet access, not cut them off from it. Human rights isn't something that she can just talk about. She needs to practice it" #Myanmar MP Htoo May #Rakhine state https://t.co/rPp1Gubmpd