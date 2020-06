UŽAS U INDIJI - Udar groma ubio 83 osobe u jednom danu

Mnoge je grom udario dok su sadili seme u 23 od 38 okruga države, navodi se u vladinom saopštenju, prenosi AP.

U okviru Gopalgandž 175 kilometara severno od Patne, glavnog grada države, zabeleženo je čak 13 smrtnih slučajeva, saopštili su zvaničnici.

At least 83 people were killed by lightning in various districts of Bihar, and 24 in UP while many people were reported to be injured as heavy rain and thunderstorms lashed several areas of north India.https://t.co/hrRCNSQDLj