UŽAS U ŠKOTSKOJ! BRUTALNO ISKASAPIO NEDUŽNE LJUDE U GLAZGOVU - Najmanje troje mrtvih, napadač likvidiran (VIDEO)

Reporter BBC Škotska je preneo da je troje ljudi preminulo u hotelu Park In, a da je osumnjičeni upucan.

Huge police and ambulance response to an incident on West George Street in Glasgow - reports of a police officer being stabbed @LBC pic.twitter.com/IXxHqEzeAQ

Obližnji lokali su evakuisani, a ljudi su izlazili napolje sa rukama na glavama.

Na mestu događaja se nalazi najmanje 20 policijskih vozila, ali i ambulantna kola i psi tragači.

Around 20 police vehicles, armed officers, sniffer dogs and riot shields are on the scene at West George Street in Glasgow. Lots of shouting and huge number of paramedics in hazmat suits @LBC pic.twitter.com/tY30DlToL3