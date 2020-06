NASLUĆUJE SE KRIZA? U Kanadi 2,7 milona ljudi ostalo bez posla

Nakon martovskg izveštaja koji govori o gubitku skoro million radnih mesta, statistika Kanade izveštava da je u aprilu broj zaposlenih u Kanadi smanjen za dodatnih 1,83 miliona ili 11,4 odsto, što od februara predstavlja ukupan gubitak od 2,769 miliona radnih mesta, i pad od 16,3 odsto.

U poređenju sa martom, zaposlenost na platnim spiskovima je u aprilu smanjena u svim pokrajinama. Najveći relativni pad bio je u Kvebeku, 13,1 odsto.Kvebek je takođe zabelezio najveći kumulativni pad zaposlenosti od februara, 19,4 odsto. Najmanji pad zaposlenosti u Kanadi bio je u Novom Broncviku, 13,3 odsto.

Statistički podaci Kanade navode da pad zaposlenosti po pokrajinama odrašava nekoliko faktora, uključujući ozbiljnost ograničenja i obavezno zatvaranje u svakoj provinciji, razlike u udelu zaposlenosti u svakom sektoru i tešinu pandemije Kovid 19.U aprilu ukupan broj radnih sati smanjen je za 8 odsto. Gledano od februara ukupan broj radnih sati je smanjen za 15,1 odsto.

Međutim, u bolnicama je ukupan broj radnih sati porastao od februara do aprila, a prekovremeni troškovi porasli su za 31,2 odsto. Ipak, broj plaćenih radnika koji rade u bolnicama smanjen je za dva odsto od februara do aprila, što je posledica otkazivanja ili odlaganja velikog broja intervencija i tretmana koji nisu bili hitni.Najveći gubitak radnih mesta od februara do aprila zabelezen je u sektoru proizvodnje (15,8) i građevinarstvu (23,2).