DRAMA U LONDONU! Požar guta soliter od 17 spratova - Deca se nagutala dima, čuju se eksplozije! (VIDEO)

Na lice mesta je upućeno na desetine vatrogasaca. Plamenovi su, kako se vidi na jednom od snimaka, izbijali sa donjih spartova zgrade u keningtonu u južnom Londonu. Na video se čuju i eksplozije iz stanova koje je vatra zahvatila.

#URGENT Residents suffer smoke inhalation as 17-storey tower catches fire in #London DETAILS: https://t.co/pEVVmpgHLT pic.twitter.com/6d5E0Bk7qF

U borbu sa plamenom i gustim crnim dimom poslato je osam vatrogasnih vozila i 60 vatrogasaca, a posao im je otežavao jak vetar koji je duvao.

Major fire in tower block in @kennington now @London @skynews @Mailonline pic.twitter.com/BzvTwIB3k3