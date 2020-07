FBI uhapsio bivšu devojku milijardera pedofila Džefrija Epstajna: Ćerka bogatog tajkuna nalazila i podvodila maloletnice svetskim moćnicima

FBI je uhapsio Gislejn Maksvel, bivšu devojku i saradnicu američkog finansijera i osuđivanog pedofija Džefrija Epstajna.

Ona je, prema navodima BBC-a, uhapšena u Nju Hempširu, nakon čega je negirala bilo kakvu umešanost u seksualna zlostavljanja od strane Epstajna.

It’s a beautiful day! Ghislaine Maxwell has been arrested by the FBI, NBC New York reports https://t.co/OM0WaEyY6e

Gilejn Maksvel bila je najmlađa od devetoro dece Roberta Maksvela, medijskog tajkuna i nekadašnjeg poslanika iz redova laburista. Pričalo se da mu je baš Gilejn mezimica, pa je jednu jahtu nazvao po njoj i dao joj fudbalski klub Oksford junajted na upravljanje.

Maksvel je preminuo 1991. godine posle velikog skandala kada je otkriveno da je uzimao novac iz penzionih fondova svojih zaposlenih. Tačnije, 460 miliona dolara je bilo pronevereno, tako da je i Gilejn tada dospela u centar pažnje.

Uticaj i reputacija ove britanske porodice značajno su opali. Gilejn se preselila u SAD, a ranih 90-ih je upoznala Epstajna sa kim je počela da se zabavlja posle raskida sa jednim italijanskim bogatašem.

U početku je njihova veza bila romantična, ali je Gilejn uskoro Epstajnu postala dugogodišnji saradnik, osoba od poverenja i lični asistent.

Epstajn joj je kupio stan od 5 miliona dolara na Menhetnu, a redovno ga je pratila na njegovim putovanjima širom sveta. Postala je deo svetskog džet-seta, pa su je viđali u društvu Donalda Trampa i princa Endrua, svih onih koji se nalaze na spisku Epstajnovih klijenata.

BREAKING: The FBI arrested Ghislaine Maxwell, who allegedly recruited underage girls for Jeffrey Epstein.



Epstein died by suicide in 2019 while awaiting trial on charges he ran a sex-trafficking ring and sexually abused dozens of young girls. pic.twitter.com/eWps0GzvHJ