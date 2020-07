ZA NJEGA NE VAŽE ZABRANE - otac britanskog premijera otputovao u Grčku

Otac britanskog premijera Borisa Džonsona suočen je s kritikama zbog putovanja u Grčku, uprkos preporuci Vlade Velike Britanije da njeni građani ne putuju u inostranstvo i grčke zabrane letova iz Britanije.

Stenli Džonson je juče na Instagramu objavio video snimak iz aviona sa rečima: "Dolazak u Atinu večeras!", kao i fotografiju sa aerodroma na kojoj nosi masku.

Stariji Džonson (79) ima vilu u Grčkoj.

Grčka je zabranila letove iz Velike Britanije do 15. jula.Dejli Mejl je objavio da je Stenli Džonson do Atine leteo preko Bugarske, a on je za novine izjavio da je u poseti Grčkoj zbog obaveza koje ima s obzirom na predstojeću sezonu iznajmljivanja.

"Moram da odredim mere distanciranja na imanju jer ovde to shvataju veoma ozbiljno", rekao je Džonson.